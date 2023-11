I en uttalelse fredag hevder Qassam-brigadene at israelske gisler er overført til «omsorgssentre» for behandling på grunn av at de lider av alvorlige tilstander og for å redde livene deres.

Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad) tok rundt 240 soldater og sivile til fange under angrepet på Israel 7. oktober.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har hevdet at noen av gislene kan ha blitt holdt fanget på Shifa-sykehuset. Anklagen var blant begrunnelsene for at israelske soldater onsdag rykket inn på Gazastripens største sykehus.

Ingen gisler eller krigsfanger ble funnet, men den israelske militæraksjonen på sykehuset pågikk fredag fortsatt.