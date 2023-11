– Jeg tror det er aktive forsøk på å strupe og paralysere operasjonen vår, sier UNRWA-leder Philippe Lazzarini.

Han omtaler det som rystende at hjelpeorganisasjoner må be innstendig for å få tilgang på drivstoff.

Torsdag ble telekommunikasjonen på Gazastripen brutt fordi det ikke er tilgang på drivstoff til aggregater, ifølge Lazzarini.

– Gaza er mørklagt kommunikasjonsmessig. Det er fordi det ikke er drivstoff, sier han.

Nesten 1,6 millioner av Gazastripens nærmere 2,3 millioner innbyggere er fordrevet

fns