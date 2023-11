2,7 millioner amerikanere satte seg på et fly onsdag, ifølge nyhetsbyrået AP. Bilistforeningen AAA anslår at 49 millioner skal sette seg bak rattet og kjøre minst 80 kilometer for å treffe familie under høytiden. Uvanlig tidlig snøvær og en eksplosjon ved grensen til Canada i Niagara Falls ser ikke ut til å ha lagt en demper på reisevirksomheten. Mange amerikanere velger også å legge de bitre politiske skillelinjene i landet til side for å samles med familie.

Så er også høsttakkefesten en av årets største høytider i landet. Det anslås at rundt 200 millioner kalkuner blir spist i forbindelse med feiringen. Mandag gjennomførte president Joe Biden den tradisjonsrike kalkunbenådingen, slik at i alle fall to av fuglene slipper unna middagsbordet.

Torsdag formiddag lokal tid går også Macy's-paraden av stabelen i New York. Ballonger og annet utstyr gjøres klart, og det knyttes alltid spenning til hvilke karakterer fra amerikansk populærkultur som skal gjøre sin debut i år. Millioner ser TV-sendingen fra paraden hvert år, i tillegg til lignende parader i andre byer. Senere på dagen, etter at middagen er fortært, ser mange også på amerikansk fotball.