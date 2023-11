– Jeg er veldig bekymret for situasjonen vår i landet vårt. Økt avstand mellom grupper, målløsheten, hatet og viljen til å ikke høre på hverandre har dessverre blitt veldig stor, sier Mazyek til kringkasteren RBB tirsdag.

– Mange muslimer i landet vårt er usikre, er redde for å si ifra, de føler seg skremt av debatten, sier Mazyek videre.

Kommentarene hans kommer i forbindelse med at det tyske innenriksdepartementet skal arrangere sin årlige islamkonferanse, som i lys av terrorangrepet mot Israel og økende antisemittisme i Tyskland skal fokusere på å bekjempe antisemittisme og muslimhat.

– Trenger samhold

Sentralrådet for muslimer, som er en paraplyorganisasjon, har ikke blitt invitert til konferansen, og Mazyek sier han ikke vet hvorfor. Men han legger vekt på at det trengs mer støtte i det tyske samfunnet.

– Vi trenger sosialt samhold. Vi trenger et veldig tydelig oppvisning av solidaritet, sier han.

Mandag oppfordrer innenriksminister Nancy Faeser muslimske organisasjoner til å ta et sterkere standpunkt mot antisemittisme i forkant av konferansen.

– De store islamske foreningene må bidra til at antisemittisk harme ikke sprer seg videre, sa hun, og understreket at hun ønsket mer klar tale fra enkelte foreninger.

– Akkurat nå må vi gjøre økningen i antisemittisme til et tema på den tyske islamkonferansen.

Forpliktet seg

På spørsmål om Faesers kommentarer, sier Mazyek at sentralrådet for muslimer har forpliktet seg til kampen mot antisemittisme.

– Faktisk er vi kommet et godt stykke på denne veien, vi setter inn tiltak, sier han.

Faeser har også gjort det klart at muslimer i Tyskland ikke under noen omstendigheter skal holdes ansvarlig for islamistisk terror.

– Vi tar grep mot islamister, ikke mot islam. Denne forskjellen er av største betydning, sier hun, og understreker at generalisering fører til splittelse og ekskludering.

– Falsk og generalisert mistanke fører til ny fiendtlighet mot muslimer, som også er et stort problem i landet vårt og som vi tar opp like tydelig på islamkonferansen, sier hun.