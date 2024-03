Trump møtte mandag i en domstol i New York der en ny dato for rettssaken skulle bli satt.

Ekspresidenten er tiltalt for brudd på regnskapsloven i forbindelse med betaling til pornoskuespilleren Stormy Daniels for at hun skulle tie om et seksuelt forhold hun hevder hun hadde med Trump i 2006.

Straffesaken er den første i historien mot en tidligere amerikansk president.

Selv hevder Trump at saken er en heksejakt mot ham.

Rettssaken skulle etter planen ha åpnet 25. mars, men Trumps forsvarere ba om utsettelse for å ha bedre tid til å gå gjennom bevismaterialet.