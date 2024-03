Stuntet er et nytt forsøk på å få slutt på hasjsalget i den hundre meter lange gata.

Dugnaden skal skje 6. april, meldte avisa Berlingske forrige uke. De som blir med, kan ta med seg hver sin brostein fra Pusher Street som suvenir.

– Det er en invitasjon, ikke bare til københavnerne, men til hele Danmark, sier Hulda Mader i Christianias pressegruppe.

Hva som kommer i stedet for hovedgata gjennom Christiania, er foreløpig uvisst. Også håndverkere skal være med på gravearbeidet.

Kriminelle gjenger

Beboerne kjemper for å bevare særpreget til Christiania, som har fungert som et alternativt lite samfunn siden tidlig på 1970-tallet.

Mange av innbyggerne er politiske idealister, kunstnere og etter hvert tilårskomne hippier. Salg av hasj har lenge foregått i Pusher Street, og fram til 2004 valgte politiet å se gjennom fingrene med det.

Men siden den gang har myndighetene forsøkt å slå ned på virksomheten. Og salget av det ulovlige stoffet er i dag kontrollert av kriminelle gjenger.

Hells Angels og den forbudte gjengen Loyal to Familia har styring på det meste, ifølge politiet. Hasj for millioner av kroner omsettes i Christianias hovedgate.

Kriminaliteten knyttet til hasjsalget er blitt grovere det siste tiåret, og flere narkoselgere er blitt skutt og drept i Christiania de siste årene.

Ønsker endring

Også beboerne selv – christianittene – har forsøkt å stanse hasjsalget. For å unngå politiraid har de selv prøvd å rive bodene der det ulovlige stoffet selges.

Salget pleier imidlertid å raskt gjenoppstå. I fjor ble anleggsmaskiner brakt til Christiania for å rive hele hasjmarkedet, men de ble stanset av maskerte menn.

Om det vil fungere bedre å grave opp hele gata, er foreløpig uvisst.

I løpet av den siste måneden har beboerne samarbeidet med lokale myndigheter om en plan om å få bort narkosalget og erstatte det med andre aktiviteter.

Sosial- og boligdepartementet har gjort det klart at fjerning av det organiserte hasjsalget er en forutsetning for å motta 14 millioner danske kroner øremerket til planen.

Alternativt samfunn

Opprinnelsen til Christiania var folk med ønske om en alternativ livsstil som okkuperte tomme bygg i en nedlagt militærleir i bydelen Christianshavn.

Blant prinsippene for minisamfunnet var fravær av biler, fritt hasjsalg og begrenset innblanding fra myndighetenes side. Etter hvert ble det aksept for at Christiania opererte med et visst selvstyre.

I dag bor nesten 700 voksne og om lag 150 barn i Christiania, som også er blitt en av Danmarks største turistattraksjoner. Folk fra hele verden strømmer til for å kikke på hus malt i psykedeliske farger i området rundt Pusher Street.

Beboerne selv «forbød» salg av hardere stoffer enn hasj i 1980. Og i 2012 ble hele området solgt av myndighetene til en stiftelse eid av beboerne.