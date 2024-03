Kaczynski leder det nasjonalkonservative tidligere regjeringspartiet Lov og rettferdighet (PiS) og forklarte seg for en kommisjon i forsamlingen om anklager om at PiS-regjeringen brukte Pegasus til å spionere på sine politiske motstandere.

Kaczynski var statsminister fra 2006-2007, men har vært sentral i polsk politikk siden.

Langvarig utspørring

Utspørringen varte i timevis.

Kaczynski unngikk stort sett å svare på spørsmålene, sa at han ikke husket ting eller kom med digresjoner der han roste den forrige regjeringen. Han erkjente i 2022 at Polen hadde kjøpt programvaren, men nektet for at det ble brukt mot opposisjonelle.

– Når det gjelder Pegasus, var jeg klar over at det er et verktøy for å bryte seg inni kommunikasjonsenheter, og at Polen trenger det, og at andre land også har det, sa Kaczynski fredag.

Han understreket imidlertid at han ikke var «direkte interessert i den operasjonelle aktiviteten til sikkerhetstjenestene».

Senere sa Kaczynski at «Pegasus-bruken var i tråd med lovverket, det var ingen svikter, og i 99 prosent av tilfellene ble det brukt mot kriminelle».

Hacket opposisjonsleder

Ifølge Citizen Lab ved University of Toronto, som etterforsker bruken av den kontroversielle programvaren, ble Pegasus brukt av PiS-regjeringen til å bryte seg inn i mobiltelefonene til partiets motstandere.

Blant annet ble programvaren funnet i telefonen til opposisjonsleder Krzysztof Brejza, og til en advokat som hadde representert to av Polens fremste opposisjonspolitikere.

Pegasus, som er utviklet av israelske NSO Group, gir utenforstående muligheten til å ta full kontroll over mobiltelefonenes mikrofon og kamera, lese alt innhold og overvåke og avlytte uvitende eiere.