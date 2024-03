I en pressemelding sier det russiske forsvarsdepartementet at Ukraina brukte helikoptre til å frakte opp til 30 soldater til et område ved landsbyen Kozinka, og at de ble slått tilbake av soldater og grensevakter.

Guvernør Vjatsjeslav Gladkov sa på Telegram at to personer var drept, og at det var store skader i Kozinka.

Pro-ukrainske militser, som består av russere i eksil som er imot regimet til president Vladimir Putin, iverksatte denne uka en bølge av geriljaangrep over grensa inn i Russland. De hevdet å ha inntatt landsbyen Tjotkino i Kursk.

Forsvarsdepartementet sa at kontrollen var gjenopprettet i landsbyen, men erkjente dermed også at de en stund hadde mistet kontrollen.

Angrepene skjer idet Putin forbereder seg på nye seks år som president etter valget som ble innledet fredag og avsluttes søndag.