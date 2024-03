– Angrepet skjedde lørdag kveld, og dessverre gikk seks sivile liv tapt, sier tjenestemannen Augustin Kapupa i Matembo etter det første angrepet.

Han legger skylden på gruppen ADF (Allierte demokratiske styrker). Den var opprinnelig en koalisjon av ugandiske opprørere som i hovedsak var muslimer. Gruppen etablerte seg øst i Kongo i 1995. Siden da har den drept flere tusen sivile, og i 2019 sverget den troskap til IS.

– Etter ADF-drapene i Matembo, kom de til oss i Sayo, og vi sørger nå over fem drepte, sier den lokale lederen Antoine Kambale.

Tjenestemann Makofi Bukuku i Beni sier til AFP at dødstallet etter angrepet i Sayo kan komme til å stige og at det fortsatt er opprørere i området. Han sier han hadde håpet at den kongolesiske hæren, sammen med ugandiske væpnede styrker og den fredsbevarende FN-styrken Monusco skulle hindre den gjentakende trusselen.

– Det har vært over 180 ofre på mindre enn tre måneder, legger han til.