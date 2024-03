Lyden av titalls eksplosjoner og luftvern som ble aktivert, kunne høres fra klokken 5 lokal tid.

I forkant ble luftalarmen utløst etter at russiske styrker startet et rakett- og droneangrep.

Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko uttaler på sin Telegram-profil at rester av raketter skutt ned av ukrainsk luftvern, falt ned over ulike deler av byen.

Slike vrakrester falt ned på en boligbygning i Kyiv, uttaler han. Han opplyser at det ble utløst brann i en leilighet i en annen del av byen, og at vrakrester fra nedskutte raketter falt ned også over flere områder der det ikke bor folk.