Ifølge president Joe Biden var det «radikale iranskstøttede grupper» som sto bak angrepet.

– Vi samler fortsatt opplysninger om angrepet, men vi vet at det ble utført av radikale Iran-støttede militante grupper som opererte i Syria og Irak, sier han i en uttalelse. Der lover han også å sørge for at de som sto bak blir holdt til ansvar.

Angrepet er det første der amerikanske soldater er drept i Midtøsten siden starten av Gaza-krigen, ifølge CNN.

Angrepet som drepte soldatene, skjedde på en utpost der amerikanske styrker var stasjonert i den nordøstlige delen av Jordan. Leiren omtales som Tower 22. Den ligger tett opptil den syriske grensen.

Kanalen skriver at det fram til fredag har vært med enn 158 angrep mot amerikanske styrker og styrker i Irak og Syria som kjemper mot IS.

Styrkene har rapportert at angrepene stort sett har vært mislykkede. Det er uklart hvorfor luftvernet ikke klarte å beskytte mot droneangrepet, som angivelig er det første mot Tower 22 siden 17. oktober.

De amerikanske styrkene er der som en del av et hjelpeoppdrag for Jordan.