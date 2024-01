Da Lenin døde i januar 1924, proklamerte den kjente og revolusjonære poeten Vladimir Majakovskij: Lenin levde, Lenin Lever, Lenin vil leve!

Men nå ser det altså ut til at Lenin er i ferd med å forsvinne ut av russernes bevissthet.

Den røde plass-mausoleet, der Lenins balsamerte lik ligger i en åpen sarkofag, blir ikke lenger sett på som en obligatorisk pilegrimsmål. Mausoleet er i dag bare åpent 15 timer i uka og trekker langt færre besøkende enn tidligere.

Lenin med sitt karakteristiske gjeitebukkskjegg var lenge allestedsværende i samfunnet. Og selv om Lenins blikk fortsatt stirrer ned på folket fra statuer rundt om, er fortidens storhet unektelig bleknet med tiden.

Mange av Lenin-statuene har vært gjenstand for apestreker og vandalisme. Lenin-statuen på St. Petersburg Finland Station er blitt truffet av en bombe som laget et hull i statuens bakside. Hullet er ikke reparert. Mange gater og steder som tidligere bar Lenins navn, er senere blitt døpt om.

Revolusjonær teoretiker

Lenin var en marxistisk revolusjonær teoretiker. Ideologien han så sterkt forfektet og spredte over et enormt territorium, har havnet i skyggen i det moderne Russland. Kommunistpartiet, selv om det er den største opposisjonsgruppen i nasjonalforsamlingen, har kun 16 prosent av setene. President Vladimir Putins politiske maktbase, Det forente Russland, er dominerende.

– Lenin har vist seg å være fullstendig overflødig og unødvendig i det moderne Russland, kommenterer historiker Konstantin Morozov ved det russiske vitenskapsakademiet til nyhetsbyrået AP.

Kommunistpartiets nåværende leder, Gennady Zyuganov, er selvsagt ikke enig. Han snakker som om Lenin fortsatt er en maktfaktor:

– Det er 100 år siden da Lenins store og snille hjerte stoppet. Nå begynner det andre århundre av Lenins udødelighet, insisterer han.

Putin selv ser ut til å ville holde Lenin på armlengdes avstand. Han tillater seg til og med å gi den tidligere lederen noen stikk.

Men Putin er også klar over det følelsesmessige grepet som Lenin fortsatt har om mange russere, og han støtter ikke initiativ som oppstår med jevne mellomrom for å fjerne Lenins lik fra mausoleet.

Lenins grep om russiske hjerter er fortsatt sterkt nok til at Foreningen av russiske arkitekter for tre år siden måtte gi opp å utlyse en arkitektkonkurranse om å omgjøre mausoleet til ny bruk – selv om Lenins kropp fortsatt skulle ligge der.

Døde etter lang tids sykdom

Lenin døde 21. januar 1924, 53 år gammel, alvorlig svekket etter tre slag.

Lenins nære medarbeidere hadde fryktet hans død i flere måneder. Kunstneren Yuri Annenkov, som ble tilkalt for å lage et portrett av Lenin der han var rekonvalesent på landstedet sitt, fortalte at Lenin hadde hatt et hjelpeløst, forvridd og infantilt smil.

Mens Lenin lå på sykeseng, skal Josef Stalin ha foreslått for politbyrået (kommunistpartiets øverste organ) at Lenins kropp burde bevares for evigheten.

Den revolusjonære politikeren og marxisten Lev Trotskij, en av Lenins nærmeste medarbeidere, var motstander av dette. Lenins kone, Nadezhda Krupskaya, ønsket også at Lenin skulle gravlegges i en vanlig grav.

Men Stalin forsto verdien av den sekulære analogen til en helgen. Og Stalin fikk hjelp av været. Det var nemlig ekstremt kaldt, rundt 30 minus, da Lenin døde. Da Lenins kropp ble vist fram for folket, stoppet derfor kulda nedbrytningen. Dette inspirerte myndighetene til å bygge et lite mausoleum på Den røde plass og til å bevare liket.

I 1930 sto et mer moderne mausoleum ferdig bygget. På det tidspunktet var Trotskij tvunget i eksil og Stalin hadde sørget for å få full maktkontroll. Han framstilte seg som absolutt lojal til Lenins idealer.

Fastlåst tankegang

Noen historikere mener at dyrkingen av Lenin kan ha virket negativt for Sovjetunionen istedenfor å styrke den. Dyrkingen førte til en rigid, fastlåst tankegang.

Vladimir Rudakov, redaktør for det russiske historietidsskriftet Istorik, mener at tragedien for Sovjetunionen på mange måter lå i det faktum at alle ledere etter Lenin lente seg for mye på hans politiske testament.

Mayakovskij-diktet som forkynte Lenins udødelighet ble en slags forbannelse.

Men oppmerksomheten rundt Lenin ser altså til å avtal. Bare omtrent 450.000 mennesker kommer nå årlig for å se Lenins balsamerte kropp, ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass. Det utgjør en tredel av antallet besøkende i Moskva Zoo og er en skarp kontrast fra sovjettiden da tilsynelatende endeløse køer av mennesker som ville se Lenin strakte seg over Den røde plass.

Æresvaktene utenfor mausoleet ble fjernet for rundt 30 år siden. Ved den årlige militærparaden over Den Røde Plass blokkerer tribunen for æresmedlemmer for synet av Maousoleet.

Lenin er der fortsatt – bare vanskeligere å se.