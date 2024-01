– Jeg forventer at regjeringen kommer på banen og stiller krav til partene. ICJs kjennelse viser også at regjeringen må gjøre mer for å legge press på partene om å få til varig og umiddelbar våpenhvile. 10.000 døde barn er 10.000 for mange, sier Guri Melby.

Hun sier at Venstre krever at Israel og Hamas umiddelbart følger opp avgjørelsen fra FN-domstolen, som åpner folkemordsak mot Israel og krever hastetiltak.

– Israel må gjøre alt de kan for å unngå folkemord i Gaza og sørge for trygg tilgang til nok humanitær bistand til de tusenvis av uskyldige sivile som lider i Gaza. Folk er uten vann, mat og medisiner. Det er ikke godt nok. Det må også legges press på Hamas for å frigi alle gisler, sier Melby.