Trebåten ble sist sett fredag utenfor Malta av et fly tilhørende EUs grensebyrå Frontex. Skip og fly fra kystvakta har sammen med handelsskip som har vært i området, vært involvert i letingen etter båten.

Hjelpeorganisasjoner anslår at mellom 35 og 46 mennesker var i båten. Det antas at destinasjonen var den italienske øya Lampedusa, et knutepunkt for migrasjonen fra Afrika til Europa.

Dødelige ulykker er vanlig langs den ulovlige migrantruta over Middelhavet. Båtene frakter ofte mennesker som er på flukt fra krig og forferdelige levekår i sine hjemland, og som drar på leting etter et bedre liv.

Mange betaler store pengesummer til menneskesmuglere for å få plass i ofte overfylte og dårlige båter.