Det opplyser partiets generalsekretær Fikile Mbalula.

– Zuma og andre personer hvis oppførsel strider mot våre verdier, kommer til å befinne seg utenfor ANC, sier Mbalula.

Zuma uttalte på tampen av fjoråret at han ikke ønsket å drive valgkamp for ANC foran valget i 2024, men at han heller vil støtte det nystiftede partiet Umkhonto We Sizwe (MK).

Ekspresidenten har tidligere kommet med sterk kritikk av sin etterfølger Cyril Ramaphosa.

Zuma mener den nye presidenten mislykkes som leder og sviker ANC med sin holdning mot korrupsjon, dårlig økonomistyring og vedvarende problemer med strømforsyningen i landet.

ANC advarer om at de vil gå rettens vei for å få det nye partiet avregistrert og forsøke å ta over navnet lovlig sett.

– Stiftelsen av partiet MK er ikke en tilfeldighet. Det er et bevisst forsøk å utnytte den stolte historien til kampen mot apartheidregimet for å kunne låne kredibilitet til det som er en åpenbar kontrarevolusjonær agenda, sier Mbalula.

Umkhonto we Sizwe var den militære fløyen av ANC og Sør-Afrikas kommunistparti. Organisasjonen eksisterte under apartheidregimet i Sør-Afrika. Grunnleggeren og den første lederen av bevegelsen var Nelson Mandela.