Dommen falt torsdag i en ankedomstol i den nordthailandske byen Chiang Rai.

30-åringen ble først dømt til 28 års fengsel, men ble i ankesaken funnet skyldig i ytterligere 11 punkter. Bakgrunnen for den strenge dommen var at mannen hadde publisert monarki-kritiske innlegg på sin personlige Facebook-profil.

Mannen vil anke dommen til landets høyesterett, ifølge organisasjonen Thai Lawyers for Human Rights (TLHR).

Det er den lengste dommen i landets historie for fornærmelser mot kongefamilien, ifølge organisasjonen. Den tidligere rekorden var da en kvinne ble dømt til 43 års fengsel i 2021.

Den dømte mannen, som eier en nett-klesbutikk, ble først pågrepet i 2021 i forbindelse med en demonstrasjon som krevde løslatelse av politiske fanger. I 2020 og 2021 gikk titusener i gatene for å demonstrere mot landets strenge lover mot majestetsfornærmelse. Over 250 aktivister har blitt siktet etter at protestbevegelsen startet i 2020.

Loven om majestetsfornærmelser i Thailand beskytter kong Maha Vajiralongkorn og hans familie fra kritikk. Loven har fått bred kritikk av internasjonale menneskerettsgrupper. Kritikere mener myndighetene bruker loven til å kneble opposisjonelle.