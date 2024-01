Tysk politi har ennå ikke kommet med noe samlet anslag for oppmøtet i demonstrasjonene.

I München så politiet søndag seg nødt til å avslutte en demonstrasjon tidligere enn planlagt. Årsaken var at rundt 100.000 mennesker møtte opp, og politiet ble bekymret for sikkerheten til de fremmøtte.

I Köln bekrefter politiet at titusenvis av mennesker demonstrerte, mens opptil 100.000 møtte opp i hovedstaden Berlin, opplyser politiet til nyhetsbyrået DPA.

Protestbølgen i Tyskland ble utløst av et medieoppslag om at høyreekstremister nylig møttes for å diskutere deportasjon av millioner av innvandrere. Enkelte medlemmer av partiet Alternativ for Tyskland (AfD) var til stede på møtet.