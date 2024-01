Angrepet førte til ødeleggelser om bord på oljetankeren, men ingen personer ble skadet, sto det i en uttalelse fra det amerikanske forsvarsdepartementet ved 3.30-tiden natt til lørdag norsk tid.

Det amerikanske marinefartøyet Carney, og andre skip som inngår i den amerikanske koalisjonen for å ivareta sikkerheten for sivil skipsfart i Rødehavet, bistår Marlin Luanda med hjelp, opplyste Pentagon videre.

Houthi-militsen i Jemen uttalte fredag kveld at den sto bak angrepet.

Pentagon opplyste også natt til lørdag norsk tid at amerikanske styrker har ødelagt en antiskipsrakett tilhørende houthiene i Jemen og som ifølge Pentagon var rettet mot Rødehavet, klar for utskyting.

– Raketten utgjorde en umiddelbar fare mot handelsfartøy og amerikanske marinefartøy i regionen, står det i en uttalelse på X fra den amerikanske sentralkommandoen (Centcom).

Det amerikanske angrepet skjedde klokken 2.45 natt til lørdag norsk tid.

Brann i lastetank

Den britiske oljetankeren tilhører den sveitsiske oljetradinggiganten Trafigura. Trafigua opplyste fredag kveld at rakettangrepet utløste brann i en av lastetankene på styrbord side og at brannslukkingsutstyret om bord ble aktivert.

Marlin Luanda er på rundt 110.000 dødvekttonn. Det plasserer det i den mellomstore oljetankerkategorien Suezmax – en betegnelse på de største skipene som kan seile gjennom Suezkanalen.

Houthi-støtte til Gaza

Angrepet skjedde dagen etter at det amerikanske forsvaret sa at et av deres krigsskip skjøt ned en rakett houthiene hadde avfyrt mot dem. Amerikanske og britiske styrker har gjennomført to felles angrep mot houthiene for å redusere militsens evne til å angripe handelsskip.

De iranskstøttede houthiene sier de angriper skip som en støtte til palestinerne på den krigsherjede Gazastripen. De har advart land som støtter Israel og sagt at skip fra disse landene risikerer å bli angrepet.

Angrepene har ført til at flere rederier velger omveien rundt Afrika i stedet for å seile gjennom Suezkanalen. Det tar lengre tid, koster mer og reduserer den tilgjengelige kapasiteten i skipsfarten.