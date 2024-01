Bayer må betale 2,25 milliarder dollar, et beløp som utgjør 23,46 milliarder kroner etter dagens kurs, til en mann fra delstaten Pennsylvania. Det slår en domstol i Philadelphia fast.

Juryen slår fast at mannens lymfekreft var et resultat av at han hadde brukt ugressmiddelet Roundup til hagearbeid utenfor huset sitt i en flere år lang periode.

Bayer, som eier Monsanto, selskapet bak Roundup, er uenig i kjennelsen og mener det er sterkt grunnlag for å anke dommen.

Saken er den foreløpig siste i en rekke søksmål mot Bayer og Monsantos ugressmiddel. Bayer har fått medhold i ti av de siste 16 Roundup-rettssakene, ifølge en oversikt fra nyhetsbyrået Reuters. Flere Roundup-rettssaker ventes å gjennomføres senere i år.

Roundup er et ugressmiddel som inneholder stoffet glyfosat. Verdens helseorganisasjon (WHO) kom i 2015 til at glyfosat kan være kreftframkallende, men det bestrides av blant annet USAs miljøetat EPA og EUs kjemibyrå. Bayer hevder at flere tiår med studier har vist at glyfosat ikke er skadelig for mennesker.