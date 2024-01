Briten ble dømt for ulovlig innhenting av etterretning for utenlandske aktører, sier utenriksdepartementets talsmann Wang Wenbin.

Saken ble anket, men dommen ble opprettholdt i september i fjor, tilføyer han.

Den spiondømte briten er forretningsmannen Ian Stones, ifølge Wall Street Journal , som først omtalte saken. Han har jobbet i Kina i flere tiår, men ifølge familien og bekjente har han vært savnet siden 2018.

Da Wang ble spurt om dommen fredag, sa han at Kina er et rettsstat og at spionsaken ble «behandlet strengt i samsvar med loven». Han sa også at britens rettigheter ivaretas.

– Britiske tjenestemenn kunne besøke ham og overvære rettssaken da den pågikk.