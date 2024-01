Tre amerikanske soldater ble drept og over 40 ble såret i angrepet søndag mot den amerikanske militærleiren Tower 22, som ligger nordøst i Jordan nær grensa til Syria og Irak.

Det er første gang amerikanere blir drept i et angrep i regionen siden krigen mellom Israel og Hamas brøt ut, noe som har ført til frykt for at konflikten skulle eskalere ytterligere.

Iran hevder å ikke ha noe med angrepet å gjøre og avviser USAs anklager om at de støtter militsgruppene som sier de står bak angrepet.

Kina har notert seg meldingene om de drepte i angrepet på basen, sier talsperson Wang Wenbin i det kinesiske utenriksdepartementet. Videre sier han at Kina også har merket seg at Iran «uttalte at de ikke har noe med angrepet å gjøre».

– Vi håper at alle relevante parter forholder seg rolige og behersket … for å unngå at det utarter til et mønster med gjengjeldelse og forhindre ytterligere eskalering av spenningen i regionen, sier Wang.

Fra amerikansk hold het det mandag at USA ikke ønsker krig med Iran, men talsperson John Kirby for landets nasjonale sikkerhetsråd sa at angrepet var «eskalerende, uten tvil, og det krever et svar».