Da republikanernes sannsynlige presidentkandidat Donald Trump nylig sa at han var stolt over å ha spilt en rolle i å fjerne den føderale retten til abort i USA, tenkte demokraten Celinda Lake: «Herregud. Vi vant nettopp valget».

Det er kanskje ikke fullt så enkelt, men mens kampen om å vinne presidentvalget i USA i november tar seg opp, ser Joe Biden og hans demokrater på abortrettigheter som en fanesak.

Republikanerne, derimot, prøver fortsatt å finne ut av hvordan de skal snakke om temaet, og om de i det hele tatt skal gjøre det, for å unngå politisk motbør.

Strenge abortlover

– En stemme på Joe Biden og Kamala Harris er en stemme for å få tilbake Roe, mens en stemme på Donald Trump er en stemme for å forby abort over hele landet, sier Julie Chávez Rodriguez, Bidens valgkampsjef.

Hun viser da til den såkalte Roe vs. Wade-dommen fra 1973 som sikret en føderal rett til å ta abort i USA – fram til 2022, da USAs høyesterett opphevet dommen. Flertallet av høyesterettsdommerne er konservative, og tre av dem ble utpekt av Donald Trump da han var president.

Siden dommen ble opphevet, har en rekke amerikanske delstater innført kraftige innskrenkninger i retten til å ta abort, og noen har innført forbud.

Omtrent 25 millioner kvinner bor nå i delstater med en eller annen form for strenge abortlover. Konsekvensene merkes også i økende grad av kvinner som ikke har til hensikt å avslutte svangerskapet, men som likevel blir nektet akuttmedisinsk behandling på grunn av de nye restriksjonene.

Støtte til abortrettigheter mobiliserte mange, særlig kvinner, til å stemme i mellomvalget i 2022, noe som ga demokratene uventet suksess. For mange gikk saken også inn i en overordnet bekymring for demokratiets framtid, ifølge en landsomfattende undersøkelse fra nyhetsbyrået AP.

Motiverende?

Demokratene har siden funnet nye innfallsvinkler til hvordan de snakker med velgerne om høyesterettsdommen fra 2022, og særlig hva den betyr for folks tilgang til helsetjenester og innvirkningen på privatlivet deres.

Det er ikke med det gitt at abortsaken vil være alfa og omega for Joe Biden i presidentvalget. Økonomi, utenrikspolitikk, innvandring og inflasjon er også store saker velgerne bryr seg om. Bidens alder og hvordan velgerne ser på den kommer også inn i bildet, og mange amerikanere ser ikke lyst på at valget ser ut til å bli en omkamp mellom Biden og Trump.

Likevel tror demokratene at abortsaken vil være motiverende for kjernevelgerne deres og bidra til at nye kommer til. Mellomvalget i 2022 var et bevis på dette, peker de på.

Abortsaken kommer heller ikke til å forsvinne fra overskriftene med det første – USAs høyesterett skal ta stilling til om tilgangen på reseptbelagte medisiner til abort og andre reproduksjonsproblemer skal begrenses. Samtidig dukker det stadig opp nye artikler og TV-innslag om folk som påvirkes av innskrenkede abortrettigheter.

– Gjennomslag på tvers

Demokratene har brukt flere tiår på å finjustere budskapet sitt når det kommer til abort. De har stått i front for retten til å bestemme over egen kropp, samtidig som de har prøvd å nærme seg dem som syns det er et vanskelig tema. Tidligere president Bill Clintons mantra var at abort skulle være trygt, lovlig – og sjeldent.

Men bortfallet av den føderale retten til abort har katalysert et bredere og dristigere budskap om abort og helse.

– Vi vet at hvis vi snakker om dette som en grunnleggende frihet, får vi gjennomslag på tvers av befolkningen – eldre velgere, yngre velgere, etniske minoriteter, folk på landsbygda, sier Mini Timmaraju, leder av organisasjonen Reproductive Freedom for All.

Hos Bidens valgkampmedarbeidere er strategien å la presidenten være seg selv – en 81 år gammel katolsk mann som ikke bruker selve ordet abort så mye, og heller vil snakke om saken som et spørsmål om privatlivet.

Den mer direkte praten om abortrettigheter og ringvirkningene av innskrenkningene tar visepresident Kamala Harris seg av.

– Disse forskjellige budskapene når forskjellige velgergrupper, sier Timmaraju.

Flertall er for

Abortsaken er et betent tema for mange amerikanere, men meningsmålinger har vist at et flertall mener at abort være lovlig under noen omstendigheter og ikke under andre.

Omtrent to tredeler av amerikanske voksne mener abort generelt bør være lovlig, men en firedel mener at det alltid bør være lovlig. Samtidig er det bare rundt én av ti som sier at det bør være ulovlig under alle omstendigheter.

Hos demokratene er oppslutningen større: Ifølge en meningsmåling fra AP sier nesten ni av ti at abort generelt bør være lovlig. Fire av ti sier det bør være lovlig i alle tilfeller, og nesten halvparten mener det bør være lovlig i de fleste tilfeller.

Sparker i gang valgkampen

Høyesterettsdommen Roe vs. Wade fyller 51 år i disse dager, og dette vil Biden og Harris markere ved å gjøre politiske framstøt i starten av valgkampen i form av arrangementer, besøk og taler rundt om i landet.

Også USAs helseminister, Xavier Becerra, legger ut på tur for å snakke med velgerne om abort. Han skal blant annet besøke leger og medisinstudenter og ta opp temaer som aborttilgang og prevensjon.

I tillegg har Bidens leir lansert en reklamefilm som skal sendes under store seerfavoritter, som sesongpremieren på «The Bachelor» og kamper i amerikansk fotball. Filmen tar for seg doktor Austin Dennard, en gynekolog i Texas som måtte forlate delstaten sin for å ta abort da hun fikk vite at fosteret ikke var levedyktig.

– I Texas blir du tvunget til å stå graviditeten ut, og det er fordi Donald Trump opphevet Roe vs. Wade, sier Dennard.