Det israelske angrepet var rettet mot et område «nær rakettlagre som tilhører den libanesiske gruppen Hizbollah», opplyser London-baserte Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Ifølge SOHR er seks Hizbollah-soldater blant de drepte. Det er det største antallet syriske regjeringsstyrker som er drept i et enkeltangrep siden krigen brøt ut mellom Israel og Hamas.

Flere angrep

Observatørgruppen melder også om angrep mot «forsvarsfabrikker» kontrollert av proiranske grupper andre steder i Aleppo-provinsen.

Det syriske forsvarsdepartementet sier Israel og «terrorgrupper» står bak angrep mot flere mål på landsbygda rundt Aleppo rundt klokken 1.45 natt til fredag.

Parallelt med det israelske luftangrepet utførte de såkalte terrorgruppene droneangrep rettet mot sivile mellom Idlib og landsbygda vest for Aleppo, ifølge departementet.

Ifølge syriske statsmedier ble også to sivile drept i et israelsk luftangrep mot en boligblokk på landsbygda utenfor hovedstaden Damaskus. Ifølge SOHR var det Sayyida Zeinab-området, som er et høysete for proiranske grupperinger, som ble angrepet. Blant gruppene er Hizbollah.

Israel har ikke kommentert meldingene om angrepene. I en uttalelse på X skriver talsmann Nasser Kanaani for Irans utenriksdepartement at de israelske angrepene mot Syria er et «åpenbart og desperat forsøk» på å utvide krigen.

Bekymring for utvidet konflikt

Hizbollah er alliert med Hamas, og begge gruppene er støttet av Iran.

Israel har trappet opp angrepene mot både Hizbollah og den iranske Revolusjonsgarden, og de siste dagene har israelske piloter gjenopptatt trening på oppdrag i Libanon.

Iran og gruppene som landet støtter, har befestet posisjoner rundt om i Syria, også rundt Aleppo og Damaskus, de to største byene.

Israel har gjentatte ganger angrepet flyplassene i begge byene for å forstyrre våpenflyten til sine fiender i regionen, men etter Hamas-angrepet og krigsutbruddet 7. oktober har de blitt kraftigere, og Iran har trukket noen av sine fremste offiserer ut av Syria.

Hizbollah-topp drept

Israel hevder fredag å ha drept en Hizbollah-topp i et rakettangrep mot en bil sør i Libanon.

Også i grenseområdene mot Libanon har aktiviteten blusset opp. Israel og Hizbollah har beskutt hverandre på tvers av grensa nesten daglig siden krigen brøt ut, i det som er den største oppblussingen i konflikten mellom dem siden en månedslang krig i 2006.

Kampene har tvunget titusenvis i området til å flytte, og ti israelske soldater og åtte sivile har blitt drept. Ifølge en AFP-oversikt er minst 347 mennesker drept i Libanon, de fleste av dem Hizbollah-medlemmer, men også minst 68 sivile.