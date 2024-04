Angrepet på Viertola skole i Vantaa i nærheten av Helsingfors drepte en tolv år gammel gutt og såret to jevngamle jenter. Etterforskere mener skytingen ble utløst av mobbing og at det var et planlagt angrep.

– Den foreløpige etterforskningen har funnet bevis som tyder på at handlingen var planlagt, sier politiet i en uttalelse torsdag og viser til uspesifisert materiale som ble funnet på en telefon og en datamaskin.

Gutten, som ble pågrepet cirka fire kilometer fra skolen, er for ung til å bli stilt for retten og er nå under barnevernets omsorg. Politiet sier at han har innrømmet å ha stått bak angrepet, og de mener at de har en foreløpig forståelse av hvordan tolvåringen fikk tak i våpenet, som tilhørte en nær slektning av gutten.

Etterforskere sier at de muligens kan avhøre den ene av de to sårede jentene i løpet av de neste dagene.

Finland har vært rammet av flere dødelige skoleskytinger tidligere.

I november 2007 drepte en 18 år gammel mann åtte personer på en videregående skole i Jokela. Han tok deretter sitt eget liv.

Under et år senere, i september 2008, skjøt og drepte en student ti personer på et universitet i Kauhajoki før han tok sitt eget liv.