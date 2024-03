Rett før det siste flyet til Stuttgart tok av, gikk andre postfly i retning Hannover, München og – igjen – Stuttgart. Seks fly med én type last: brev. Selv om det til sammen er snakk om 1,5 millioner forsendelser med en samlet vekt på 53 tonn, utgjør det bare 3 prosent av alle brevene Deutsche Post frakter rundt i landet hver dag.

Men i fremtiden skal dette altså ikke skje med fly. Endringen er både et sparetiltak og et klimatiltak. CO2-avtrykket til et brev som fraktes langs bakken er 80 prosent lavere enn et som flys til en annen del av landet, ifølge postvesenet.

Flykuttet er blitt mulig etter at regjeringen foreslo en reform som lettet på kravet om leveringstid. Tidligere måtte 80 prosent av brevene leveres neste virkedag, mens 95 prosent måtte være fremme innen det var gått to dager.

Oppmykingen gjør at de som fortsatt mottar brev må vente litt lenger før posten kommer fram.

De nattlige postflyene startet høsten 1961. Toppen ble nådd i 1996, da 430 tonn post fordelt på 45 fly passerte over den tyske nattehimmelen hvert døgn. Etter hvert som elektronisk kommunikasjon har erstattet penn og papir, frimerker og frankeringsmaskiner, har det gradvis blitt mindre post og færre fly.