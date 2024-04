Hovedleden i havna i Baltimore er sperret etter at konteinerskipet Dali mistet motorkraft og styring og kjørte inn i Francis Scott Key-brua i slutten av mars.

Biden fikk først se skadene fra lufta fra helikopteret Marine One, før han på bakken fikk en orientering av lokale myndigheter, kystvakten og Hærens ingeniørkorps.

– Jeg er her for å si at nasjonen støtter der, og det mener jeg, sa presidenten.

Han snakket også med politifolkene som hjalp til med å stanse trafikken på brua etter at skipet sendte ut nødmelding. Det tok 90 sekunder.

Åtte arbeidere fra Mexico, Guatemala, Honduras og El Salvador jobbet med å reparere hull i veibanen på brua da den kollapset. En av dem ble funnet omkommet rett før presidentens besøk, og fra før er to arbeidere funnet døde. To kom fra det i live, mens ytterligere tre er savnet. Biden snakket også med de pårørende til arbeiderne under besøket.

Ifølge Hærens ingeniørkorps vil en mindre led som kan håndtere noe skipstrafikk, åpnes innen fire uker. Havna ventes å ha full kapasitet innen utløpet av mai.