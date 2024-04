Ukrainas militære opplyste at ukrainsk-produserte droner gjorde betydelig skade på et militært mål i Tatarstan tirsdag, og lokale myndigheter sa at flere var såret i droneangrep på industristeder i området.

Senere sa russiske tjenestemenn at luftvernet hadde avverget et droneangrep på Tatnefts Taneco-raffineri i Nizjnekamsk i Tatarstan, 1300 kilometer fra Ukraina, og at raffineriet opererte som normalt.

– Angrepet ble nøytralisert av det elektroniske luftvernsystemet. Det var ingen skadde og ingen materielle skader, sier Ramil Mullin, som er ordfører i byen. Det var imidlertid skadde etter dronenedslag andre steder i byen, heter det.

Nyhetsbyrået Reuters har imidlertid analysert bilder fra stedet og konkludert med at droner traff deler av Taneco-raffineriet.

Angrepet er et av de mest langtrekkende som Ukraina har utført hittil i krigen. Nizjnekamsk ligger 1050 kilometer øst for Moskva. Taneco-raffineriet er et av de største og nyeste i Russland, med en kapasitet på 360.000 fat per dag.