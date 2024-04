Palestina har i dag observatørstatus i FN, og palestinske myndigheter besluttet nylig å gjenoppta en medlemssøknad fra 2011. I forbindelse med dette må søknaden vurderes av en komité som består av medlemmene i Sikkerhetsrådet, og det er denne komiteen som torsdag ikke kom fram til noen konsensus.

Maltas FN-ambassadør Vanessa Frazier sier at to tredeler av medlemmene var for fullt palestinsk FN-medlemskap, men hun ville ikke si hvilke land. Malta har for tiden presidentskapet i Sikkerhetsrådet.

Siden avgjørelsen er tatt, kan hvilket som helst av de 15 medlemslandene legge fram formelt forslag om palestinsk medlemskap. Diplomatkilder opplyser til AFP at en avstemning om et slikt forslag kan finne sted 18. april på forespørsel fra Algerie.

Skulle det bli slik, vil forslaget trolig uansett strande i Sikkerhetsrådet, der USA, Israels nærmeste allierte, har vetomakt.

USA framholder at de støtter en tostatsløsning, men mener at saken må forhandles mellom Israel og palestinerne, og at den ikke hører hjemme i Sikkerhetsrådet.

139 av FNs 193 medlemsland anerkjenner Palestina som en suveren stat, og flere europeiske land forsøker å overbevise andre til å følge etter.