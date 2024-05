Uttalelsen ble trykt i statskontrollerte kinesiske medier tirsdag.

De to statslederne tok også til orde for en konkret gjennomføring av planen om en tostatsløsning for Israel og palestinerne og fordømmer den israelske bosetningspolitikken på Vestbredden.

Xi er på et todagersbesøk i Frankrike som del av en rundtur i Europa, den første på fem år. Handelsspørsmål og krigen i Ukraina er framtredende temaer for den kinesiske presidenten.