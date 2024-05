Resultater tidlig fredag morgen viser at Labours representant, Chris Webb, sikret seg den ledige plassen i Parlamentet med en av de beste marginene siden annen verdenskrig.

Han fikk hele 10.825 stemmer i valgkretsen Blackpool South, mens den konservative motkandidaten David Jones måtte nøye seg med 3218 stemmer. Resultatet blir omtalt som et jordskjelv.

– Folk stoler ikke lenger på De konservative. Statsminister, vær anstendig, erkjenn at du har feilet og utlys et nytt parlamentsvalg, sa Webb da seieren var i boks.

Press på Sunak

Årsaken til suppleringsvalget er at valgkretsens tidligere representant måtte gå på grunn av en lobbyskandale.

Suppleringsvalget ble holdt torsdag samtidig med lokalvalget i England og Wales. Tidlige resultater viser at Det konservative partiet går kraftig tilbake i flere kommuner. Det legger ytterligere press på statsminister Sunak, og gir enda et sterkt signal om at Labour kommer til å vinne neste parlamentsvalg etter at Storbritannia i 14 år er blitt styrt av toryene.

Resultatene som tikket inn fredag morgen viser at Labour har fått flertall i flere kommuner hvor de ikke har hatt makten på flere tiår. De eneste stedene partiet ser ut til å ha gått tilbake, er i kommuner med mange muslimske innbyggere. Det skyldes Labour-leder Keir Starmers sterke proisraelske holdning i forbindelse med krigen i Gaza.

– Det politiske jordskjelvet i Blackpool South er det viktigste resultatet i dag. Dette er valget der velgerne hadde en mulighet til å sende en direkte beskjed til Rishi Sunaks konservative, og budskapet er en overveldende stemme for endring, sa Starmer etter at Labours kandidat seilte inn i Parlamentet med stor margin.

Stor spenning

Samtidig knyttes det stor spenning til flere viktige ordførervalg, både i London og andre distrikter. Her er resultatene ventet senere fredag og lørdag.

Torsdagens valg er også viktig når det gjelder lokalpolitikken framover og velgernes dagligliv. Det handler om alt fra avfallshåndtering, vedlikehold av veier og tiltak mot kriminalitet.

Rishi Sunak håper fortsatt på framgang i enkelte av ordførervalgene rundt omkring i landet, blant annet i Tees Valley nordøst i England og i West Midlands. Tilbakegang her kan øke presset for at han utlyser et valg innen kort tid.