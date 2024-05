– Kunngjøringen fra Hamas må bane vei for at gislene som har blitt holdt fanget av Hamas de siste sju månedene, kan komme hjem, sier organisasjonen for gislenes pårørende i en uttalelse.

– Tiden er inne for at alle de involverte oppfyller sine forpliktelser og benytter denne muligheten til å få til en avtale om frigivelse av gislene, heter det videre.