De to fangeorganisasjonene mener Israel har skyld i dødsfallet og kaller det en «likvidering». De oppgir også at Israel fortsatt har liket i sin varetekt.

Adnan al-Bursh var leder for ortopedisk avdeling ved Shifa-sykehuset, som var Gazastripens største sykehus inntil det ble lagt i grus av israelske soldater. Han ble pågrepet mens han jobbet midlertidig ved Al-Awda-sykehuset nord på Gazastripen. Den 21. november ble tre leger drept ved sykehuset, hvorav to jobbet for Leger Uten Grenser.

Det israelske fengselsvesenet kom 19. april med en kunngjøring om at en fange som var fengslet grunnet nasjonale sikkerhetshensyn, var død i Ofer-fengselet, men uten å si noe om dødsårsak. En talsmann for fengselsvesenet bekreftet senere at det dreide seg om Bursh.

Det palestinske helsedepartementet skriver i en kunngjøring at 496 personer som jobbet for helsevesenet i Gaza, er drept siden 7. oktober, inkludert Bursh. I tillegg er 1500 såret, mens 309 er pågrepet, ifølge de palestinske myndighetene.

Insecurity Insights tall er lavere. Gruppens oversikt viser at over 200 helsearbeidere er drept i Gaza de siste sju månedene. Gruppen samler og analyserer opplysninger om angrep på hjelpearbeidere verden rundt.