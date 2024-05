Anthony levde i et voldelig tvangsekteskap. Da hun klarte å stikke av fra ektemannen opplevde hun ingen støtte fra slektningene. Tvert imot truet de med å angi henne som lesbisk.

Nigeria er et av flere land som har kriminalisert forhold mellom samme kjønn. Anthony flyktet fra en mulig fengselsstraff og dro sammen med kjæresten Doris Ezuruike Chinonso til Libya i 2014. Endestasjonen ble Italia, hvor de begge fikk asyl, nettopp fordi de hadde en velbegrunnet frykt for forfølgelse i hjemlandet.

Det store flertallet, de mange hundretusen migranter som ankommer Italia fra Afrika og Midtøsten, flykter fra krig, konflikt og fattigdom. Men et økende antall som velger å foreta den farefulle ferden, er mennesker som blir forfulgt på grunn av sin seksuelle legning eller kjønnsidentitet, opplyser rettighetsgrupper.

Mangler statistikk

De fleste europeiske land fører ikke statistikk over antallet migranter som søker asyl som følge av sin seksuelle legning. Personvernhensyn begrenser spørsmål om seksuell legning under intervjuprosessen for å få asyl, og sosiale tabuer hindrer dessuten mange migranter åpent å fortelle om sin legning.

Basert på estimater rapportert av frivillige organisasjoner, varierte tallene i de enkelte EU-land sterkt. Også praksisen hvordan EU-land eller regioner tar imot skeive varierer mye.

Frivillige organisasjoner som følger utviklingen, opplyser imidlertid at de ser et økende antall skeive som ber om beskyttelse. De mener økningen skyldes at flere land vedtar eller skjerper lover mot LHBTQ+-mennesker.

Situasjonen for LHBTQ+ personer på verdensbasis har de siste årene vært preget av både fremgang og tilbakeslag. Noen land har nylig vedtatt nye, skjerpede lover mot homofili, som Uganda. Tall fra i fjor viser at det er over 60 land verden som har anti-LHBTQ+-lover. De fleste av disse landene ligger i Afrika, Midtøsten og deler av Asia.

Et økende antall

– Vi mottok rundt 15.000 forespørsler om hjelp i fjor, det var opp fra rundt 9500 året før, sier Kimahli Powell.

Han er administrerende direktør for rettighetsgruppen Rainbow Railroad, som gir økonomisk, juridisk og annen støtte til LHBTQ+ personer som trenger hjelp for å få asyl.

Rundt 1500 av forespørslene kom fra mennesker som hadde flyktet fra Uganda, som i fjor vedtok en lov mot homofili som kan gi dødsstraff eller opptil 14 år i fengsel.

Advokat Marina De Stradis forteller at kvinner ofte er mer utsatt enn menn.

– Lesbiske som forlater Afrika ender ofte, eller oftere, som ofre for menneskehandel, der de blir utnyttet til prostitusjon. Årsaken er at mange lesbiske mangler økonomisk støtte fra familiene sine. Spesielt gjelder dette i land der homofili er straffbart, sier hun.

I Nigeria, der enkelte regioner praktiserer sharialover, har homofili vært forbudt siden 2013. LHBTQ+-personer risikerer opp til 14 års dødsstraff eller dødsstraff.

Vi er heldige

Anthony og Chinonso anser seg selv som heldige: De bor i en pen leilighet i Rieti nord for Roma. De har hunden Paddy og drømmer om å stifte familie selv om Italia ikke tillater homofilt ekteskap.

– Livet i Italia er ikke helt det vi ønsket oss, men la oss si at det er 80 prosent bedre enn i Nigeria, sier Chinonso.

– I Nigeria risikerer slike som oss fengsel – hvis man er heldig da. Ellers blir man drept, legger hun til.