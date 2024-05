Mondelez inngikk konkurransebegrensende avtaler med distributører for å dele opp markeder og holde prisene høyere, skriver E24.

EU-kommisjonen har konkludert med at Mondelez ved flere tilfeller utnyttet sin markedsposisjon mellom 2015 og 2019. Blant annet stanset de tilførselen av enkelte sjokoladeprodukter i Nederland for å forhindre at de ble importert inn i Belgia, der Mondelez solgte produktene til høyere priser.

Boten ble redusert med 15 prosent etter at selskapet samarbeidet med kommisjonen og erkjente feil, ifølge EU-kommisjonen.

E24 har vært i kontakt med Erik Lødding i Mondelez' kommunikasjonsavdeling i Norden og spurt om saken har noe med det norske markedet å gjøre. Han viser til Mondelez Internationals offisielle uttalelse.

– Avgjørelsen går på historiske, isolerte tilfeller, og de fleste har opphørt eller blitt løst i god tid før kommisjonens etterforskning, heter det i uttalelsen.

Mange av tilfellene var relatert til tradere og det som ofte var sporadiske engangssalg, samt småskala-distributører, ifølge Mondelez.

– Dette saken er ikke representativ for hvem vi er og den sterke kulturen vi har for etterlevelse, skriver selskapet.

De tok høyde for boten i regnskapet for 2023.