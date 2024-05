– Varigheten av overgangen er satt til 60 måneder fra 2. juli 2024, sier oberst Moussa Diallo, som har ledet organisasjonskomiteen for den nasjonale dialogprosessen, etter samtalene lørdag.

Juntaen i det urolige vestafrikanske landet har hatt makten siden et kupp i 2022. Opprinnelig hadde de lovet å holde valg i juli i år for å gjenopprette sivilt styre, men påpekte at sikkerhetshensyn vil komme i første rekke.

Kuppleder og fungerende president Ibrahim Traore kan stille til valg når overgangsperioden er slutt, ifølge oberst Diallo.

Det som skulle være en to dager lang nasjonal dialog startet og sluttet lørdag. Angivelig skulle samtalene stake ut kursen for en overgang til sivilt styre i Burkina Faso.

Hæren har gjennomført to kupp de siste årene og begrunnet dem med vedvarende uro i landet. Ytterliggående islamistopprørere tilknyttet al-Qaida og IS har ført et væpnet opprør i Burkina Faso siden 2015. Tusenvis av mennesker er drept og millioner drevet på flukt.