I mars opplevde den ukrainske kommandøren Oleksiy Tarasenko et skremmende taktskifte i den russiske krigføringen med mål om å bryte gjennom det ukrainske forsvaret ved Tsjasiv Jar i industriregionen Donbas.

Istedenfor lettere infanteriangrep, tok russerne store sjanser med større og kraftigere styrker. Tarasenkos soldater ødela opp mot 80 russiske tanks, men det stanset ikke fienden, forteller han til nyhetsbyrået AP.

Russerne tok store sjanser i trygg forvissning om at den Ukrainske ammunisjonen var i ferd med å brukes opp, mens amerikanerne kranglet over den militære støttepakken.

Russerne har tatt initiativet

Den amerikanske Kongressens vedtak om en militær støttepakke på 61 milliarder dollar bringer Ukraina nærmere en innsprøytning av ny ildkraft som raskt vil bli satt inn i fronten mot Russland. Men tiden går, og russerne er nær målet om å vinne sin største seier siden invasjonen i 2020. Det uttalte russiske måler er å klare det innen feiringen av seiersdagen 9. mai 1945.

Mens ukrainerne venter på forsterkninger har Russland tatt initiativet på slagmarken og tvunget motstanderen til å avstå taktisk viktige områder meter for meter.

Bølge etter bølge med mekaniserte enheter kom mot Oleksiy Tarasenkos brigade. De var beskyttet under en paraply av angrepsdroner og artilleriild. Nå har de kommet til utkanten av Tsjasiv Jar som er inngangen til ryggraden av Ukrainas defensive forsvar i Donetsk.

– De satte inn uforholdsmessig store ressurser mot oss. Det mest vanskelige er å håndtere konstante angrep fra fienden som ikke stanser opp selv om de mister både utstyr og mannskap, sier Oleksiy Tarasenko.

Frykter at det tar tid å få inn våpen

Det amerikanske militæret sier de kan få utstyr inn i Ukraina bare dager etter at den militære støttepakken er endelig godkjent av senatet og presidenten.

Men eksperter og ukrainske politikere frykter det vil ta uker før utstyret når fronten. Det vil gi Russland mer tid til å svekke det ukrainske forsvaret.

Europeiske allierte klarer ikke å matche omfanget til den amerikanske våpenbistanden. Men denne støtten kommer med begrensninger som forbyr ukrainerne å bruke våpen fra Vesten til angrep i Russland.

Ukrainske talsmenn sier at dette begrenser deres mulighet til å ramme fiendens mest robuste kapasiteter.

Rasjonerer på ammunisjon

Gitt at den nye våpenstøtten når fram i løpet av et par måneder, åpner dette for en sensommeroffensiv fra ukrainsk side. Analytikere mener imidlertid at den framtidige støtten ikke skal gå til et stort avgjørende slag, men en vedvarende strategi over mange år.

AP har snakket med et titalls kommandører de siste par månedene. De forteller alle at de må rasjonere granater og må svare på russiske angrep med for lite artilleriammunisjon. De er også i ferd med å gå fri for luftforsvarsraketter.

Siden januar har russerne tatt 360 kvadratkilometer ukrainsk territorium. Det er litt større enn Malta.

Ødelegger strategiske posisjoner

I flere regioner meldte ukrainske enheter allerede i februar at de hadde mindre enn 10 prosent av nødvendige forsyninger. Verst er det rundt Tsjasiv Jar der russerne gjennomfører daglige droneangrep og bomber fra fly uten at ukrainske styrker kan forsvare seg.

– De har rett og slett ødelagt våre posisjoner med massive angrep. Nå er posisjonene under konstant artilleriild. Det er umulig å gjeninnta posisjonene. Vi har ingenting å svare fienden med, sier kommandør Jurij Fedorenko til AP.

En seier i Tsjasiv Jar vil kunne bryte forsvarslinjen som går mellom byene Kostiantynivka, Sloviansk og Druzkhivka.

– Klarer russerne å innta Tsjasiv Jar vil de være bare 5–7 kilometer fra den sørligste delen av denne forsvarslinjen, sier George Barros som er analytiker ved the Institute for the Study of War (ISW).

ISW er en amerikansk tankesmie som finansieres av amerikanske våpengiganter som Raytheon og General Dynamics.

Flere titusener nye soldater hver måned

Nye forsyninger vil kunne gi ukrainerne skjul og kunne hjelpe dem å slå russerne tilbake. Men Russland vil fortsatt ha fordelen av mer mannskap og ammunisjon. Det russiske militæret rekrutterer 20.000-30.000 nye frivillige hver eneste måned, og har en 6–1 fordel i mengde artilleri.

– Russerne har ikke følelsen av at de mister kritisk viktige panservogner eller soldater som ikke vil bli erstattet. Det er deres fordel, sier kommandør Oleksiy Tarasenko.