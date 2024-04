Flomfaren øker også betraktelig med stigende havnivåer, noe som i stor grad er forårsaket av klimaendringene. Studien ble publisert i tidsskriften Science fredag, og er basert på landsomfattende satellittdata fra Kina.

Ifølge studien synker 45 prosent av Kinas urbane områder med mer enn 3 millimeter i året, mens 16 prosent synker med mer enn 10 millimeter i året, ifølge Reuters. Kinas hovedstad Beijing og storbyen Shanghai er blant byene som er rammet.

Stigende havnivåer utgjør også en stor risiko for storbyen Hongkong.

Utviklingen er ikke bare drevet av synkende nivåer av grunnvann, men også den voldsomme vekten av infrastrukturen i byene. Kinesiske byer er i tillegg langt større en europeiske byer.

Trussel om oversvømmelser

Det bor til sammen over 900 millioner mennesker i de kinesiske byene, så selv en liten nedsynking i landområdet kan utgjøre en betydelig trussel mot bylivet, ifølge forskerne ved South China Normal University.

At byene synker, koster allerede Kina over 7,5 milliarder yuan årlig, tilsvarende over 11,4 milliarder norske kroner.

Det neste århundret risikerer man at nesten en firedel av de kinesiske kystområdene faktisk ligger lavere enn havnivået, noe som drastisk øker risikoen for oversvømmelser.

– Det tydeliggjør at dette er et nasjonalt problem for Kina, og ikke et problem som kun gjelder ett eller to steder, sier forsker Robert Nicholls ved University of East Anglia.

Geologisk katastrofe

Den nordlige kinesiske byen Tianjin, som er hjem til mer enn 15 millioner mennesker, er identifisert som stedet som er hardest rammet av nedsynkingen.

I fjor ble 3000 innbyggere evakuert fra byen etter en «plutselig geologisk katastrofe», som etterforskere mente ble forårsaket av manglende grunnvann og bygging av geotermiske brønner.

Mange av Kinas gamle kulldistrikter lider også som følge av for mye gruvedrift, og myndighetene har ofte blitt nødt til å sprøyte inn betong i de smuldrende sjaktene for å forsterke landområdene rundt.

Ikke bare i Kina

At landområder synker er likevel ikke bare et problem i Kina. En egen studie publisert i februar viser at rundt 6,3 millioner kvadratkilometer med land over hele jorden står i fare.

Indonesia er blant dem som er hardest rammet, og store deler av den indonesiske hovedstaden Jakarta ligger allerede lavere enn havnivået. De siste 25 årene har deler av byen sunket over 4,8 meter, ifølge Bloomberg.

Storbyen New York i USA er også på listen over synkende byer.

Av 44 kystbyer som lider av problemet, var imidlertid 30 i Asia, ifølge en studie fra Singapore i 2022. Overbefolkning og stor byutvikling pekes på som noen av de største risikofaktorene.