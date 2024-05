Mandag ventes Cohen å entre vitneboksen, klar for å bidra til å felle sin tidligere sjef.

I en årrekke var Cohen Trumps advokat og «fikser». Han hadde rykte for å være svært lojal og villig til å løse problemer som ikke tålte dagens lys.

Etter eget utsagn var en del av jobben å dekke over sjefens «skitne handlinger».

Ett av de lyssky oppdragene var angivelig å utbetale 130.000 dollar til pornostjernen Stormy Daniels rett før valget i USA i 2016.

Ord mot ord

Motivet skal ha vært å hindre at Daniels gikk til mediene med historien om sitt møte med Trump på en golfturnering ti år tidligere. Daniels sier de to hadde sex, noe Trump benekter.

Nå står Trump tiltalt for å ha brutt regnskapsloven da Cohen fikk refundert sine utgifter. Aktor mener summen ble oppført som «juridiske utgifter» for å skjule det egentlige formålet.

– De var veldig interessert i å betale for historien, sa Daniels om Trump og Cohen i retten i New York i forrige uke.

Erkjente løgn

Men å bruke Cohen som «stjernevitne» er på ingen måte uproblematisk. I 2018 ble han dømt til flere års fengsel, blant annet for å ha løyet til Kongressen.

I en domstol i fjor erkjente Cohen å ha løyet, under ed, i rettssaken i 2018. Trumps forsvarere i hysjpengesaken vil forsøke å stemple Cohen som en selverklært løgnhals uten noen troverdighet.

I tillegg til dette har Cohen åpent gitt uttrykk for at han ønsker å se sin tidligere sjef bak lås og slå.

Så sent som forrige uke dukket han opp på Tiktok med en T-skjorte med et bilde som tilsynelatende viste Trump i håndjern bak et gitter.

Politisk gevinst?

– Han har snakket i det vide og det brede om sitt ønske om å se at Trump fengsles, sa Trumps forsvarer Todd Blanche under åpningen av hysjpengesaken.

Ifølge Trumps advokater er Cohen nærmest besatt av et ønske om å «ta» sin ekssjef.

Hvis juryen likevel tror på Cohen, kan Trump nå bli dømt. Men samtidig kan han tjene politisk på at aktoratet prøver å bygge saken på opplysninger fra en person med et såpass frynsete rykte.

Trump hevder alle tiltalene mot ham er politisk motivert og utslag av et korrumpert rettsvesen – en påstand han bruker til å bygge støtte og samle inn valgkampmidler.