Forfatningsrådet la fram den offisielle listen mandag. Rådet har ikke godkjent tidligere president Mohamed Ould Abdel Aziz, som for tiden soner en dom for underslag, som han nekter for å ha begått.

Den sittende presidenten er favoritten og antas å sikre seg sin andre periode som leder for det vestafrikanske landet med 4,5 millioner innbyggere. Valget holdes 29. juni.

Det var en rekke kupp i Mauritania mellom 1978 og 2008, og da Ghazouani ble valgt i 2019 var det første gang landet opplevde en overgang mellom to valgte presidenter.

Mens flere land i Sahel-regionen – særlig nabolandet Mali – sliter med jihadistiske opprør og angrep, har Mauritania vært skånet for slike angrep siden 2011.