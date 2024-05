Forslaget legges fram senere torsdag, ifølge nyhetsbyrået AFP. Deretter vil det være gjenstand for en ni ukers høring, før det lovfestes.

Grepet kommer etter at en rapport i april tok til orde for «ekstrem varsomhet» i bruken av hormonbehandling for barn som sliter med egen kjønnsidentitet.

– Det vil ikke bli gitt undervisning om den omstridte teorien om kjønnsidentitet, heter det i en uttalelse fra utdanningsdepartementet.

Når det gjelder seksualundervisning, kommer den fra femte skoleår til å være basert på et «et utelukkende vitenskapelig ståsted», heter det.

– Når foreldre sender barna sine til skolen, stoler de på at de er trygge og ikke blir utsatt for forstyrrende innhold som er upassende for deres alder, uttaler statsminister Rishi Sunak.

Fagforeningen NAHT, som organiserer skoleledere, har omtalt den aktuelle rapport som «politisk motivert». De hevder det ikke finnes noen bevis for et utbredt problem med upassende innhold i undervisningen, melder BBC.

– Hvis det som er lekket, stemmer, må regjeringen legge fram bevis som utvetydig viser at en slik aldersgrense vil bedre støtten, beskyttelsen og sikkerheten til barn og unge, sier NAHTs generalsekretær Paul Whiteman.