Det er ikke kommet noen umiddelbare opplysninger om drepte eller sårede etter angrepet tirsdag ettermiddag.

Russland startet en overraskende offensiv i det nordøstlige fylket Kharkiv i Ukraina forrige fredag. Russerne ble drevet tilbake herfra for nesten to år siden, men nå skal de ha erobret en lang rekke landsbyer i fylket.

Både ukrainere og vestlige allierte har fryktet at den siste tidens angrep i Kharkiv er oppladning til en større aksjon mot fylkeshovedstaden med samme navn. Ukrainas nest største by Kharkiv ligger bare 30 kilometer sør for grensen til Russland. Lederen for det ukrainske sikkerhetsrådet sa mandag at det ikke er noen risiko for at russiske soldater vil storme Kharkiv by.