Ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass har de vestlige og nordlige delene av Vovtsjansk falt. Deler av landsbyen meldes tirsdag formiddag å være under russiske styrkers kontroll.

Det er meldt om pågående gatekamper i byen som vanligvis har omtrent 20.000 innbyggere.

Ukrainas militære skriver at situasjonen i landsbyen er under kontroll, men at de måtte trekke seg tilbake til nye posisjoner ved landsbyen Lukjantsij.

I en daglig oppdatering heter det også at antallet russiske angrep har sunket betraktelig.