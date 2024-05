Den internasjonale straffedomstolens sjefaktor Karim Khan ba mandag om at det blir utstedt arrestordre på Israels statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Yoav Gallant. De to anklages for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten på Gazastripen.

Khan ba også om arrestordre på tre høytstående Hamas-ledere og understreket Israels rett til selvforsvar.

– Denne retten fritar imidlertid ikke Israel eller noen andre land fra sin forpliktelse til å overholde internasjonal humanitær lov, sa han.

Israel kaller Khans begjæring skammelig og ber allierte land nekte å håndheve en eventuell arrestordre.

– Vi ber alle land i den siviliserte og frie verden, land som avskyr terrorister og alle som støtter dem, om å stå sammen med Israel. Dere bør alle fordømme dette, lyder oppfordringen fra den israelske regjeringens talsperson Tal Heinrich.

– Forviss dere om at ICC skjønner hvor dere står. Motsett dere påtalemyndighetens avgjørelse og erklær at dere ikke har til hensikt å håndheve eventuelle arrestordrer, fortsetter hun.

– For dette handler ikke om våre ledere. Det handler om vår overlevelse, sier Heinrich.