I 2020 var det rundt 7,1 millioner nye smittetilfeller, men i 2022 hadde dette steget til 8 millioner, opplyser WHO. Økningen var størst på det amerikanske kontinentet og i Afrika.

Til sammen krevde den seksuelt overførbare bakterieinfeksjonen 230.000 liv i 2022.

– Økningen i antall tilfeller av syfilis er svært bekymringsfull, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ifølge FN-organets seneste rapport blir over 1 million mennesker smittet av syfilis, gonoré, klamydia eller trichomoniasis hver dag. Alle disse kjønnssykdommene kan kureres.

WHO sier også at nedgangen i tallet på nye hivsmittede går for sakte. I 2022 ble 1,3 millioner mennesker smittet, 200.000 færre enn i 2020. En hyggeligere nyhet er at rundt tre firedeler av dem som smittes får medisiner som skal holde viruset i sjakk.