Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Finlands president Alexander Stubb ringte gratulerte Sveriges statsminister Ulf Kristersson med svenskenes inntreden i Nato fra dekket på kystvaktskipet Bjørnøya som deltar i øvelsen Nordic Response i Nord-Norge.

– Nå er hele Norden samlet i Nato. En historisk dag. Nå er vi ikke bare naboer og venner, men også Nato-allierte, skriver Støre i en melding på X. Med teksten følger et bilde av Støre og Stubb som snakker med Kristersson på telefon.

– Vi bruker jo ikke så ofte store ord, men i dag har vært en historisk dag. Finlands president Alexander Stubb og jeg ringte Ulf Kristersson i Washington for å ønske ham lykke til i de siste formelle skrittene mot Nato-medlemskap. Vi ønsker Sverige velkommen og lykke til over målstreken, sier Støre til NTB fra sitt besøk under den store militærøvelsen.

Kollektiv sikkerhet

Kristersson var torsdag i Washington for å formalisere det svenske Nato-medlemskapet.

– Ulf Kristersson ville normalt vært med her, men trengs nå i Washington. Nå blir Norden samlet i Nato, vi får en kollektiv sikkerhet i Norden, vi kan lene oss på hverandre, sier Støre.

Besøket i Nord-Norge var det første utenlandsbesøket for den nyvalgte finske presidenten, og den første øvelsen for Finland som fullverdig Nato-medlem. Støre sier at man med Sveriges fulle medlemskap er enige om en oppgradering av samarbeidet nord i Norden.

Møtes i Norge

– I tillegg trenger vi å styrke og fordype den politiske kontakten og i den anledning har jeg invitert til et møte i Norge før Nato-møtet i juli. Her får vi rom for at vi sammen med våre medarbeidere kan ta en grundig politiske gjennomgang for hvordan vi kan fordype vårt samarbeid, sier Støre til NTB.

Med Sverige som medlemmer utgjør Norden nå en felles front mot Russland. Støre bedyrer at det ikke vil bli noen endring i det han omtaler som «nordisk ansvarlighet» i forholdet til Russland.

– Vi truer ingen, vi har ikke gjort det i moderne tid. Russiske ytringer får komme som de gjør, vi vil holde på vår ansvarlighet og samarbeid, sier Støre.