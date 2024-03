DPA har lenket til et dokument fra USAs utenriksdepartement som bekrefter at en protokoll knyttet til Sveriges medlemskap har trådt i kraft.

At dette innebærer at medlemskapet nå er offisielt, er imidlertid ikke bekreftet av svenske medier. De skriver torsdag ettermiddag fortsatt at Sverige «snart» er medlem.

Medlemskapet er offisielt idet Sverige overleverer sin tilslutningsprotokoll til USAs regjering. Statsminister Ulf Kristersson har tidligere opplyst at det skulle skje ved 17-tiden skandinavisk tid.

I Sverige opplyser energi- og næringsminister Ebba Busch at landet har tatt den formelle beslutningen om å bli med i Nato.

– Nå innledes et nytt kapittel i kongeriket Sveriges historie, sier Busch, ifølge kringkasteren SVT.