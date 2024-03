Begravelsen ble holdt fredag i Moskva.

Ifølge menneskerettsorganisasjonen OVD-Info ble den største gruppen på 18 personer anholdt i Novosibirsk. Seks personer skal ha blitt anholdt i Moskva.

Straffeleiren der Navalnyj satt fengslet, kunngjorde 16. februar at den profilerte russiske regimekritikeren var død. På dødsattesten står det at 47-åringen døde av naturlige årsaker. Både familien hans og vestlige ledere har lagt ansvaret for dødsfallet på russiske myndigheter og president Vladimir Putin.