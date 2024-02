Egeland har denne uka besøkt Rafah lengst sør på Gazastripen, der over 1,1 millioner palestinske krigsflyktninger er trengt sammen i en enorm teltleir.

Torsdag krysset han grensa til Egypt og la ikke skjul på at oppholdet i Rafah gjorde sterke inntrykk.

– Jeg er sterkt berørt etter å ha møtt så mange fortvilede og dypt traumatiserte mennesker, forteller han til NTB.

– Dag og natt hører de palestinske flyktningene israelske droner over hodene sine og lever i frykt for neste angrep. Folk er livredde, forteller han.

– Dette er ikke krig mot terror, det er krig mot et stort og forsvarsløst sivilsamfunn, sier Egeland.

Ubeskrivelig

Ødeleggelsene etter nærmere 150 dager med intens israelsk bombing er nærmest ubeskrivelige, sier Egeland.

Det store flertallet av de over 30.000 som ifølge palestinske helsemyndigheter er drept, er sivile. Det samme er tilfelle blant de over 70.000 som er såret.

– Jeg kjenner ingen andre steder i verden hvor et så tett befolket samfunn har vært under så voldsomt, vilkårlig og langvarig bombardement, uten mulighet for å unnslippe, sier Egeland.

– Det fins heller ingen andre steder der over 10.000 barn er drept på drøye tre måneder, legger han til.

Minner om 1948

Den enorme teltleiren i Rafah minner på mange måter om teltleirene til de over 700.000 palestinerne som ble fordrevet da staten Israel ble opprettet i 1948.

Da som nå ble hjemmene palestinerne flyktet fra jevnet med jorda.

Israelske statsråder har offentlig tatt til orde for å tømme Gazastripen for palestinere og etablere israelske bosetninger der, og mange palestinere frykter at de nå er i ferd med å lide samme skjebne som forfedrene.

– Traumene er utrolig sterke. Alle i Gaza har en historie om en bestefar som ble fordrevet fra Jaffa eller Jerusalem i 1948, og nå er også deres egen tilværelse og det hjemmet de har bygd opp, jevnet med jorda, sier Egeland.

Nesten ufattelig

Flyktninghjelpens generalsekretær har vært i Gaza en rekke ganger, også rett etter tidligere israelske angrep der ødeleggelsene har vært store.

– Det skjer jo nesten annethvert år, men dette er i en helt annen skala. Gaza har alltid vært et beleiret sted preget av håpløshet og fattigdom, men det vi nå er vitne til er noe annet. For utenforstående er det nesten umulig å fatte omfanget, sier han.

– Man må nesten være her for å forstå hvor fullstendig denne katastrofen er for palestinerne, sier Egeland.

375.000 hjem er ødelagt i de israelske angrepene, og store deler av Gazastripen er gjort ubeboelig.

– Det vil ta mange år bare å fjerne ruinene og sette vann- og kloakknettet i stand igjen. Menneskene her vil bli tvunget til å leve i telt og konteinerhus i mange år, sier han.

Grotesk

Ved daggry torsdag, bare noen timer før Egeland forlot Gaza, ble rundt 70 mennesker ifølge helsepersonell drept og 250 såret i et israelsk angrep mot en stor gruppe som sto og ventet utenfor Gaza by i håp om at det skulle komme lastebiler med nødhjelp.

– Det er bare helt grotesk, sier Egeland.

– Dette er en krig der tusenvis av uskyldige dør, og det skjer hele tiden, sier han.

– Det står hundrevis av lastebiler i Egypt og venter på å få kjøre inn i Gaza, og det står enda flere ved den israelske grenseovergangen Kerem Shalom. Men hele systemet har brutt sammen, det fungerer ikke, konstaterer Egeland.

Israel slipper bare inn en bitte liten del av det som trengs, og israelske angrep og fare for plyndring gjør det svært vanskelig å få nødhjelpen fram til dem som fortsatt befinner seg nord på Gazastripen, sier han.

– Det er hungersnød der og fortvilelsen er så stor at lastebiler blir plyndret av mennesker som er desperate og rasende over at de ikke har fått hjelp, forteller Egeland.

