Han er tiltalt for å ha beordret drap, torturhandlinger, grusom behandling og ulovlige interneringer i Syria i februar 1982 under konflikten mellom syriske regjeringsstyrker og den islamistiske opposisjonen, heter det i en uttalelse fra påtalemyndigheten i Sveits.

Rifaat al-Assad er den yngre broren til Syrias tidligere president Hafez al-Assad, som styrte fra 1971 til sin død i 2000. Han har siden et mislykket kuppforsøk i 1984 bodd i Europa, hovedsakelig i Frankrike, men hadde også tittelen visepresident i Syria fram til 1998.

Han ble i 2020 dømt til fire års fengsel i Frankrike for skatteunndragelser og hvitvasking. I 2021 dro han tilbake til Syria etter flere tiår i eksil, noe nåværende president Bashar al-Assad tillot for at onkelen skulle unngå å bli fengslet i Frankrike.