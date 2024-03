Basen åpner på Lakshadweep-øyene 6. mars, bare noen dager før indiske soldater som er utplassert på Maldivene sendes hjem.

Da Kina-vennlige Mohamed Muizzu vant valget på Maldivene i fjor, var ett av valgløftene at han skulle kaste ut de indiske soldatene som har fløyet overvåkingsfly over vestlige deler av Indiahavet fra øystaten. De første av de 89 soldatene skal sendes hjem 10. mars, og innen to måneder skal alle være ute.

India ser med mistenksomhet på Kinas økte tilstedeværelse på Maldivene som ligger ved viktige skipsrutere mellom øst og vest. Den indiske marinen sier den nye basen på Lakshadweep vil utvide deres «operative overvåking» av området og styrke innsatsen mot pirater og narkotikasmugling.

Lakshadweep – også kjent som Lakkadivene – ligger rundt 130 kilometer nord for Maldivene. Marinebasen ligger på øya Minicoy, som er nærmest naboen i sør og ligger rundt 400 kilometer vest for den sørvestligste delen av det indiske fastlandet.